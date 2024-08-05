Израиль заподозрили в подготовке к превентивной атаке на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 августа провел совещание, в котором участвовали министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки Моссад Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар. Высокопоставленные военные подтвердили, что превентивный удар следует нанести, если обстрел со стороны Ирана станет неизбежным, указали в газете.

Израиль будет опираться на разведывательные данные и в случае необходимости нанесет превентивный удар, добавили в издании.

Ранее востоковед Евгений Сатановский предположил, что иранские власти ответят ЦАХАЛ на ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Он напомнил, что Иран уже обстреливал израильскую территорию. По словам эксперта, эскалация конфликта между странами будет нарастать.