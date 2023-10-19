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«Военная кампания под кодовым названием „Железные мечи“ не будет иметь себе равных по своей жестокости и не будет похожа ни на что, что Израиль проводил в Газе в прошлом», - указало агентство.

По словам трех региональных чиновников, знакомых с дискуссиями между лидерами США и Ближнего Востока, краткосрочная стратегия Израиля состоит в уничтожении инфраструктуры сектора Газа, даже если это приведет к гибели гражданских.

Кроме того, израильская армия собирается оттеснить население анклава к границе с Египтом и атаковать бойцов ХАМАС, сообщили источники Reuters. С их слов, Израиль запланировал взорвать подземные тоннели, построенные палестинским движением для своих операций.

Ранее начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери предупредил, что палестино-израильский конфликт может разрастись из-за прямой поддержки еврейского государства другими странами. По его словам, такая помощь грозит выходом на арену новых игроков.