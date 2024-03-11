Израиль заменил песню для «Евровидения»

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Стала известна новая песня Израиля на конкурсе «Евровидение - 2024». Представительница страны Иден Голан выпустила композицию и клип «Hurricane». Его опубликовали на официальном канале конкурса на YouTube.

Первоначальный отобранная композиция «October Rain» содержала элементы, косвенно связанные с арабо-израильским конфликтом. Организаторы конкурса увидели в композиции «политический характер» - отсылки на атаку ХАМАС.

В тексте песни была строчка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», обозначающее погибших на войне солдат, что посчитали отсылкой к октябрьским событиям прошлого года. Тогда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, в результате погибли примерно 1200 человек.

Поэтому песню предложили заменить. Хотя новая композиция «Hurricane» также имеет меланхоличную ноту, она полностью лишена политических коннотаций.

Конкурс «Евровидение» пройдет в 68 раз. Он состоится 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция.

Композицию за Израиль исполнит 20-летняя Эден Голан, участвовавшая в пятом сезоне российского конкурса «Голос. Дети» в 2018 году.