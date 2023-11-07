Израиль захватил опорный пункт ХАМАС с ракетами и разведданными
Военный опорный пункт палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа перешел под контроль Армии обороны Израиля. Военнослужащие обнаружили в нем противотанковые ракеты, пусковые установки и материалы разведки, сообщил ЦАХАЛ.
Войска отчитались об успехах за сутки. На севере сектора Газа захватили военный опорный пункт с противотанковыми ракетами, пусковыми установками, другими вооружениями и материалами разведки.
Армия поразила десятки минометных установок ХАМАС, посты, стратегические объекты и противотанковую ракетную ячейку из 10 человек, которая действовала возле места расположения наземной группировки ЦАХАЛ. В здании рядом с больницей «Аль-Кудс» , по данным израильской армии, забаррикадировались несколько боевиков. По ним нанесли удар с воздуха.
Сухопутные силы ЦАХАЛ войдут в город Газа в ближайшие дни, сообщила газета Haaretz. О полном окружении анклава стало известно 5 октября.