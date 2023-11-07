07 ноября 2023, 10:52

Израиль захватил опорный пункт ХАМАС с ракетами и разведданными

Unsplash
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Военный опорный пункт палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа перешел под контроль Армии обороны Израиля. Военнослужащие обнаружили в нем противотанковые ракеты, пусковые установки и материалы разведки, сообщил ЦАХАЛ.

Войска отчитались об успехах за сутки. На севере сектора Газа захватили военный опорный пункт с противотанковыми ракетами, пусковыми установками, другими вооружениями и материалами разведки.

Армия поразила десятки минометных установок ХАМАС, посты, стратегические объекты и противотанковую ракетную ячейку из 10 человек, которая действовала возле места расположения наземной группировки ЦАХАЛ. В здании рядом с больницей «Аль-Кудс» , по данным израильской армии, забаррикадировались несколько боевиков. По ним нанесли удар с воздуха.

Сухопутные силы ЦАХАЛ войдут в город Газа в ближайшие дни, сообщила газета Haaretz. О полном окружении анклава стало известно 5 октября.

Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 11:25
Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
РИА «Новости»
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Заявление властей Израиле о применении ядерного оружия вызвало много вопросов. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

«Вопрос номер один - получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия?» - спросила она.

Также дипломат задалась вопросом, почему на это не реагируют международные организации, в том числе МАГАТЭ. Подобные заявления со стороны Израиля выносят эскалацию конфликта на другой уровень, добавила Захарова.

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал одним из возможных вариантов развития ситуации сброс атомной бомбы на сектор Газа. Также он выступил против передачи любых гуманитарных грузов в анклав.

После этого высказывания израильский премьер Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства. Он сообщил, что армия еврейского государства не собирается атаковать Газу ядерным оружием.

Ядерное оружие Израиль Мария Захарова Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 11:07
ЦАХАЛ объяснил нанесение удара по зданию близ больницы «Аль-Кудс» в Газе
РИА «Новости»
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Израильские военные нанесли удар по зданию с боевиками ХАМАС близ больницы «Аль-Кудс» в Газе. Это, как считают в ЦАХАЛ, привело к вторичным взрывам.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля, пресс-служба ЦАХАЛ указала, что военнослужащие обнаружили боевиков ХАМАС, которые забаррикадировались в здании, прилегающем к больнице «Аль-Кудс».

Оттуда, по информации израильских военных, боевики собирались совершить атаку. Для нанесения удара по ним задействовали самолет ВВС Израиля.

Вслед за ударом произошли вторичные взрывы. Это, как пояснили в пресс-службе, свидетельствует о наличии оружия ХАМАС в гражданской зоне.

О том, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает ЦАХАЛ добраться до них , ранее заявлял представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 10:47
Президент Индонезии анонсировал встречу с Байденом в ноябре
РИА «Новости»
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Президент Индонезии Джоко Видодо встретится с главой Соединенных Штатов Джо Байденом до конца ноября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в индонезийском МИД.

Встреча, вероятнее всего, пройдет в Белом доме. Точную дату переговоров пока что не назвали.

Кроме того, издание сообщило о планах Видодо принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Сан-Франциско 15–17 ноября.

Ранее граждане Индонезии, выступившие в поддержку палестинского народа, сожгли портрет Байдена во время одного из митингов. В центе общественного негодования также оказался премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Все произошло перед посольством США в Джакарте и офисом ООН.

До этого американский лидер провел переговоры с израильским политиком на тему палестино-израильского конфликта. Президент США также позвонил по данному вопросу канадскому премьеру Джастину Трюдо, французскому президенту Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, итальянскому премьеру Джорджии Мелони и премьеру Великобритании Риши Сунаку.

США Индонезия Переговоры Джо Байден
07 ноября 2023, 10:29
Израиль пообещал обеспечить безопасность в секторе Газа после наземной операции
Unsplash
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Правительство Израиля по завершении операции в секторе Газа возьмет на себя ответственность за обеспечение безопасности на его территории. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что сторонники палестинского движения ХАМАС не должны руководить анклавом. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Думаю, что Израиль в течение неопределенного периода времени будет нести общую ответственность за безопасность. Мы видели, что происходит, когда у нас ее нет», - сказал он.

Биньямин Нетаньяху заявил, что без контроля со стороны Израиля произошла вспышка террора в масштабах, которые никто не мог себе представить. В дальнейшем, по мнению премьер-министра, анклавом должны руководить силы, не связанные с ХАМАС и не желающие продолжать политику этого движения.

Он выступил против полного прекращения или временной приостановки огня в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху заявил, что только применение силы заставит боевиков отпустить на свободу 241 заложника.

Гуманитарные грузы , по его словам, доставят во время непродолжительных тактических пауз.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что жителей сектора Газа не станут эвакуировать. Им поставят гуманитарную помощь.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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