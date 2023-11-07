Израиль захватил опорный пункт ХАМАС с ракетами и разведданными

Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

Заявление властей Израиле о применении ядерного оружия вызвало много вопросов. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

«Вопрос номер один - получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия?» - спросила она.

Также дипломат задалась вопросом, почему на это не реагируют международные организации, в том числе МАГАТЭ. Подобные заявления со стороны Израиля выносят эскалацию конфликта на другой уровень, добавила Захарова.

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал одним из возможных вариантов развития ситуации сброс атомной бомбы на сектор Газа. Также он выступил против передачи любых гуманитарных грузов в анклав.

После этого высказывания израильский премьер Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства. Он сообщил, что армия еврейского государства не собирается атаковать Газу ядерным оружием.