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«Позиция [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху по оценкам сотрудников разведки заключается в намерении „уничтожить ХАМАС“ <…> Город Газа - в процессе превращения в Хиросиму без применения ядерного оружия», - заявил собеседник Херша.

По словам источника, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может использовать американские управляемые бомбы в ходе проведения наземной операции. Такое оружие способно проникнуть на глубину 30-50 метров перед взрывом. Это даст израильским войскам уничтожать подземные объекты в городе, где находятся мощности по производству оружия радикального палестинского движения ХАМАС.

«План Нетаньяху, как сообщил мне чиновник, предусматривает убийство всех членов ХАМАС <…>. Израильским солдатам будет поручено обходить квартал за кварталом разрушенного города в поисках оставшихся <…>, чтобы никто не смог сбежать», - заявил журналист.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Утром в этот день боевики ХАМАС пустили тысячи ракет в сторону израильских регионов. ЦАХАЛ в ответ начал проводить контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о пропаже более 1,3 тысячи человек после обрушения зданий в результате обстрелов со стороны Армии обороны Израиля. В ведомстве отметили, что 600 из них - несовершеннолетние.