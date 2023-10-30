Израиль зафиксировал попытку обстрела прибрежного района у границы с Ливаном
Израильские военные зафиксировали попытку минометного обстрела в районе населенного пункта Рош-ха-Никра, расположенного в прибрежной местности у самой границы с Ливаном. Радикалы также обстреляли пост ЦАХАЛа на ливанской границе, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
«Зафиксированы два запуска, которые пересекли территорию Израиля, в мошаве Алкош, и упали на открытой местности. Кроме того, террористы выпустили три противотанковые ракеты с территории Ливана в район Бирнит, жертв нет», - передали в ЦАХАЛ.
Израильские бойцы отвечают артиллерийским огнем. Также они атаковали военную инфраструктуру «Хезболлы» на территории Ливана. Ранее в пресс-службе армии сообщали, что силы ЦАХАЛа продолжают наземные операции в секторе Газа.
Армия Израиля ликвидировала четырех высокопоставленных боевиков ХАМАС. Как отметил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари , израильская армия продвигается в Газе в соответствии с планом, подразделения и танки постепенно идут вперед.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное палестинское движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».