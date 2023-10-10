Израиль зафиксировал обстрелы с территории Сирии
Израильские военные зафиксировали обстрел со стороны территории Сирии. Об этом сообщило издание Haaretz со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
«Некоторое время назад зафиксировали ряд запусков из Сирии по израильской территории», - указали в сообщении.
По данным пресс-службы, после пересечения границы часть снарядов попала на израильскую сторону, а остальные рухнули в незаселенной местности.
Во вторник, 10 октября, Ливан вел массированный ракетный обстрел по северной границе Израиля. Боевики движения «Хезболла» запустили 15 ракет, четыре из которых перехватила система «Железный купол».
Официальные власти Ливана заявили о гарантиях от радикалов о том, что они откажутся от атак на Израиль, если соседняя страна не будет наносить удары по их территории. Однако экстремисты нарушили свое обещание.
Днем 9 октября с территории Ливана в сторону области Верхняя Галилея и горы Хермон в Израиле выпустили 12 ракет.
При этом ливанская армия опровергла пуски ракет.