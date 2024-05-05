Израиль заблокирует телеканал Al Jazeera

Писательница Джоан Роулинг, автор популярной серии книг про Гарри Поттера, пообещала выпустить еще шесть книг. Он этом она рассказала в интервью The Times.

«У меня в голове [еще] шесть книг», - сказала она.

Сейчас писательница работает над восьмым романом о частном детективе Корморане Страйке. Роулинг заявила, что будет еще два тома по этой вселенной. После завершения саги о мальчике-волшебнике писательница под псевдонимом Роберт Гэлбрейт выпустила серию детективов о бывшем военном Кормороне Страйке, ставшим сыщиком, и его помощнице Робин.

«А затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться», - добавила Роулинг.

Также она рассказала, что ей нравится писать свои произведения от руки, особенно ночью.

Роулинг в последние несколько лет критикуют, обвиняя в трансфобии. Писательница оказалась замешана в нескольких крупных скандалов. Ранее обиженный телеведущий-трансгендер* Индиа Уиллоуби подал заявление в полицию на автора из-за комментария в соцсети. Его возмутило, что писательница назвала его мужчиной, хотя по собственным убеждениям он - женщина.

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