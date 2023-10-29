Израиль за сутки ударил по 450 военным целям ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 450 целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Военные продолжили расширять зону наземных операций, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«За минувшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 450 военным объектам, принадлежащим организации ХАМАС в секторе Газа», - указали в публикации.
Под огонь попали оперативные командные и наблюдательные пункты, а также установки для запуска противотанковых ракет.
Также военные поразили отряды палестинских боевиков, пытавшихся совершить атаку. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по военным ХАМАС, которые планировали применить противотанковые средства.
В ходе ночных боев на территории сектора Газа ранения получили офицер и солдат.
«Ночью офицер ЦАХАЛ был тяжело ранен <…>. Солдат ЦАХАЛ получил ранение средней степени тяжести во время боя с террористами», - отметили в пресс-службе.
Пострадавших доставили в госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи.
Ранее подразделения Армии обороны Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности на севере государства. Решение командование связало с пресечением атак с палестинской стороны.