Израиль выступил с резкой критикой России из-за визита делегации ХАМАС

«Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», - сказано в заявлении.

Министерство напомнило, что группировка несет ответственность за похищение более 200 израильтян, среди которых есть дети, женщины и старики.

Ранее делегация ХАМАС прибыла с визитом в Москву. Стороны провели переговоры по освобождению заложников. Ее возглавил член политбюро движения Абу Марзук. Он уже был в России в 2018 году в связи с началом в секторе Газа операции под названием «Великий марш возвращения». ХАМАС тогда организовала массовые антиизраильские выступления на границе между сектором Газа и Израилем. Политик провел переговоры с заместителем МИД и специальным представителем президента по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым.