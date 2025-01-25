25 января 2025, 16:47

Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев

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Израильское руководство в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих выпустило из тюрем 200 палестинских заключенных. Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Из тюрьмы Офер в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан на свободу выпустили 114 палестинцев.

«Еще 70 заключенных будут депортированы в Египет, а 16 - в сектор Газа», - отметило радио.

Обмен произошел в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. Четырех израильских женщин-военных вывезли из палестинского анклава и под охраной доставили на родину. Израильтянок приняли сотрудники Международного комитета Красного Креста в центре Газы. Еще трех заложниц ХАМАС освободил 19 января. Женщинам вручили им пакеты с «подарками» - открытками с видами Газы и сувенирами.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа в январе. Стороны заключили соглашение спустя 15 месяцев боевых действий.

Израиль Тюрьмы Конфликт Израиля и Палестины
25 января 2025, 17:57
Орбану пригрозили последствиями за блокировку антироссийских санкций
Global Look Press
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Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил последствиями своему венгерскому коллеге Виктору Орбану в случае блокировки очередных санкций против России. Об этом польский политик написал в соцсети Х.

По его словам, если Орбан действительно заблокирует европейские рестрикции в ключевой момент конфликта, это будет означить, что он «играет в команде президента России Владимира Путина».

«Со всеми последствиями этого факта», - добавил Туск.

Ранее Орбан обратился к Евросоюзу с призывом изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. Ограничения не смогли остановить украинский конфликт и ослабить российскую экономику. Европа же не смогла заместить поставляемые Россией ресурсы. Премьер Венгрии считает, что «пришло время меняться».

Также Орбан заявил об усталости европейцев от лицемерия ЕС, который требует отказаться от российской нефти и газа, закупая эти ресурсы из России через третьи страны.

Санкции Евросоюз
25 января 2025, 17:05
ЦИК России не выявил нарушений в ходе досрочных выборов в Белоруссии
РИА «Новости»
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Делегация российского Центризбиркома, приехавшая в Белоруссию для наблюдения за президентскими выборами, не выявила нарушений в ходе досрочного голосования. Об этом РИА «Новости» заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений. По ее словам, выборы проходят корректно и понятно.

«И главное, что очень подготовленный избиратель», - подчеркнула Памфилова.

Досрочное голосование началось в Белоруссии 21 января. Оно завершится 25 января, а на следующий день в стране пройдет единый день голосования.

За президентское кресло поборются пять кандидатов, в том числе действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Голосование будет проходить только на территории страны, представители западных государств в этот раз не будут выступать в качестве наблюдателей.

Европарламент обратился к Евросоюзу и попросил его не признавать результаты белорусских выборов, а госсекретарь прежней американской администрации Энтони Блинкен предположил, что избирательный процесс не будет справедливым.

Белоруссия ЦИК РФ Россия Выборы в Белоруссии Выборы
25 января 2025, 16:42
Фицо вслед за Трампом предложил закрепить в Конституции Словакии два пола
РИА «Новости»
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В Конституции Словакии следует закрепить только два пола, чтобы никто не объявлял себя «вертолетом, кошкой или собакой». С такой инициативой в эфире программы «Субботние диалоги» общественного вещателя «Словацкое телевидение и радио» выступил премьер-министр республики Роберт Фицо.

По его словам, американский президент Дональд Трамп уже решился на этот шаг и объявил, что в США есть только женский и мужской пол.

«Это возвращение к здравому разуму. У нас не может быть помимо мужчин и женщин кто-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака», - объяснил Фицо.

Ранее Госдеп перестал рассматривать заявки на смену пола в паспорте. Это произошло после указа Трампа о признании в стране только двух полов. Приостановить рассмотрение заявок на оформление паспортов с «Х» в графе «пол» распорядился госсекретарь США Марко Рубио. В стране перестанут менять гендер и в уже существующих документах.

Новый американский лидер также подписал распоряжение , согласно которому трансгендерные женщины будут содержаться в мужских тюрьмах.

США Дональд Трамп Словакия
25 января 2025, 14:22
На выборах президента Белоруссии проголосовали 46 человек, живущих за рубежом
РИА «Новости»
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Уже 46 граждан Белоруссии, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, досрочно проголосовали на выборах президента на участках, расположенных в республике. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

Беларусь отказалась от практики организации избирательных участков за границей. Власти страны объяснили это решение, в частности, сложностью обеспечения безопасности на таких участках, а также уменьшением количества дипломатических работников в условиях ухудшения отношений с Западом после выборов президента в 2020 году и подавления акций протеста оппозиции. Глава ЦИК России Элла Памфилова поддержала решение Белоруссии не проводить голосование за рубежом.

В то же время в стране созданы все условия для голосования граждан Белоруссии, которые постоянно проживают за границей и состоят на консульском учете. Эти люди смогут отдать свой голос на одном из шести участков, расположенных в Минске и пяти областных центрах.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 26 января. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, из которых двое уже заявили о своей поддержке Александра Лукашенко. Выборы будут проходить исключительно на территории республики, без участия наблюдателей из западных стран.

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