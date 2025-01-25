Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев

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Из тюрьмы Офер в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан на свободу выпустили 114 палестинцев.

«Еще 70 заключенных будут депортированы в Египет, а 16 - в сектор Газа», - отметило радио.

Обмен произошел в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. Четырех израильских женщин-военных вывезли из палестинского анклава и под охраной доставили на родину. Израильтянок приняли сотрудники Международного комитета Красного Креста в центре Газы. Еще трех заложниц ХАМАС освободил 19 января. Женщинам вручили им пакеты с «подарками» - открытками с видами Газы и сувенирами.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа в январе. Стороны заключили соглашение спустя 15 месяцев боевых действий.