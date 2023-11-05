Израиль выделил четыре часа для эвакуации мирных жителей с севера на юг сектора Газа

Представитель израильской армии заявил, что несмотря на атаку ХАМАС на ЦАХАЛ, который пытался организовать движение с севера на юг, Израиль решил открыть гуманитарный коридор.

«Армия обороны Израиля разрешит движение по дороге Салах ад-Дина завтра с 10:00 до 14:00. Для вашей безопасности воспользуйтесь этим временем для перемещения к югу от Вади-Газа», - сообщил Адраи.

Представитель ЦАХАЛ призвал палестинцев в секторе Газа передвигаться на юг и следовать инструкциям Израиля, если они дорожат жизнью своей и своих близких.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о продвижении в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа. Глава Белого дома показал палей вверх на вопрос журналистов, есть ли динамика в этом вопросе.