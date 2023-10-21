Израиль ввел полную блокаду сектора Газа

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По его словам, в палестинский анклав ничего не поступает, включая медикаменты, электричество и воду. Он также подчеркнул, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в Газе, которая будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели.

«Израиль готов и начеку», - сказал Адри.

Около тысячи россиян и членов их семей оказались заложниками блокады сектора Газа, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по ситуации на Ближнем Востоке. Гуманитарная блокада анклава ставит на грань выживания все его население, подчеркнул он. Небензя призвал немедленно прекратить насилие в отношении мирных жителей Ближнего Востока.