Израиль введет гуманитарные паузы на севере Газы

«В соответствии с нашим пониманием Израиль будет ежедневно обеспечивать четырехчасовые паузы в северных районах Газы, объявление о них будут делать за три часа», - сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, власти США рассчитывают, что израильская армия выполнит обязательство в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами. Данная мера направлена на то, чтобы мирные жители могли эвакуироваться из мест боевых действий.

Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над северной частью сектора Газа.

По данным ЦАХАЛ, более 50 тысяч жителей эвакуировались на юг анклава, где есть еда, вода и лекарства. Армия Израиля прорвалась центральные районы Газы. Военным поручили уничтожить боевиков ХАМАС и освободить заложников.