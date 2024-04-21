Латвийские власти намерены принять закон, который подразумевает постепенный отказ от изучения русского языка как второго иностранного в школах. Об этом сообщило издание Delfi.

Журналисты уточнили, что сейчас в Латвии школьникам преподают английский язык как первый иностранный с самого начала обучения. Второй иностранный язык дети начинают осваивать с конца начальной школы. Как правило, это русский, так как в образовательных учреждениях дефицит преподавателей других языков.

По данным Минобрнауки Латвии, русский язык изучают в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В части учебных заведений отсутствует альтернатива.

Инициативу министерства о постепенном отказе от русского языка планируют внедрить в 2026-2027 учебном году.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о намерении разрушить Россию. Он поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в вопросе о красных линиях.