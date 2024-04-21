Израиль утвердил планы продолжения военных действий на южном направлении
Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви провел оценку и утверждение планов Израиля по продолжению военных действий на южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны страны.
В совещании приняли участие генерал-майор Ярон Финкельман и другие высокопоставленные офицеры.
Подробностей обсуждения дальнейших боевых действия авторы сообщения не привели.
В ближайшие дни Израиль, по словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, планирует усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, а также нанести «болезненные удары».
По его мнению, усилить военное и политическое давление на ХАМАС - единственный для Израиля способ освободить заложников и добиться победы.