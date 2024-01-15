Израиль упрекнули в невыполнении поставленных задач в Газе

По его словам, армия Израиля убила и ранила около 4% палестинцев в анклаве и разрушила около 70% инфраструктуры. При этом изначальной целью боевых действий было уничтожение боевиков ХАМАС, отстранение представителей палестинского движения от власти в Газе и освобождение израильских заложников.

«Однако Израиль до сих пор не расправился с ХАМАС и не уничтожил его военный потенциал, а также не освободил своих заложников из Газы с помощью военной силы», - подчеркнул Абу Саада.

Радикалы не прекращают сопротивляться. Более того, по его словам, ХАМАС смог навязать свою идеологию и в самом Израиле, почти расколов политическое и военное руководство страны.

По данным агентства Axios, президент США Джо Байден разочарован поведением премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху , который отказался следовать плану Соединенных Штатов по ситуации в Газе.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что американские власти обсуждают с Израилем переход к менее интенсивной фазе боев в анклаве. Однако США не призывают прекратить борьбу с боевиками ХАМАС.