Израиль уничтожил используемый ХАМАС банк и штаб террористов

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«Истребители атаковали оперативные штабы террористических организаций в секторе Газа и ликвидировали боевиков. Также удару подверглись банк, используемый террористической организацией ХАМАС для финансирования, и ряд подземных террористических туннелей», - передали в армии Израиля.

Кроме того, за последние дни бойцы морских войск атаковали с применением высокоточного оружия ряд военных объектов террористической организации ХАМАС, к которым относятся оперативный штаб в центре города Газа и склады с оружием. Начальник штаба подполковник Харзи Халеви заявил, что ЦАХАЛ победит благодаря верности миссии и силе духа.

«ЦАХАЛ победит, потому что наша война справедлива. Армия обороны Израиля победит благодаря стойкости народа, из которого она состоит», - подчеркнул он.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль не остановится , пока не уничтожит военный потенциал радикального палестинского движения ХАМАС.

Обострение палестино - израильского конфликта началось утром 7 октября. Движение ХАМАС направило в сторону Израиля тысячи ракет, погибли и получили ранения множество людей. После этого ЦАХАЛ начал наносить ответные удары.