20 октября 2024, 08:49

Израиль уничтожил более 65 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана

Global Look Press
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Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала более 65 бойцов ливанского движения «Хезболла» на юге страны. По данным пресс-службы, ЦАХАЛ поразила десятки целей группировки, в том числе позиции и пусковые установки.

«Войска ЦАХАЛа продолжают оперативные наземные действия на юге Ливана и работают над демонтажем объектов террористической инфраструктуры „Хезболлы“, уничтожением террористов и конфискацией обнаруженного оружия», - сообщили в пресс-службе.

Военно-воздушные силы провели операцию и ликвидировали более 65 боевиков «Хезболлы». Также они нанесли удары по десяткам объектов, связанных с террористической деятельностью группировки. Среди них - ячейки, пусковые установки, нацеленные на израильских гражданских лиц, и объекты террористической инфраструктуры.

Армия обороны Израиля продолжает вести активные действия в северных, южных и центральных районах сектора Газа. В ходе ожесточённых наземных и воздушных столкновений были разрушены многочисленные объекты, изъято большое количество оружия.

Ранее стало известно, что лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара ликвидировали в результате танкового огня. ЦАХАЛ ранее опубликовал кадры последних минут жизни главы ХАМАС. Источники телеканала CNN подтвердили, что останки Синвара хранятся в секретном месте. Его тело могут использовать в качестве «разменной монеты».

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала более 65 бойцов ливанского движения «Хезболла» на юге страны. По данным пресс-службы , ЦАХАЛ поразила десятки целей группировки, в том числе позиции и пусковые установки.

Израиль Боевики «Хезболла»
20 октября 2024, 08:00
Запад предупредили о подготовке переворота в Еврокомиссии
Unsplash
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Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен тайно расширяет полномочия организации и превращает ее в наднациональный авторитарный орган. Об этом сообщил колумнист британского сайта UnHerd Томас Фази.

По его словам, глава ЕК ставит на стратегические позиции лоялистов, выстраивая систему таким образом, чтобы ни один человек не получал чрезмерное влияние.

«Председатель Еврокомиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального „захвата власти“», - подчеркнул Фази.

Журналист напомнил, что ЕК уже на протяжении 15 лет пытается усилить свое влияние, используя для этого в том числе конфронтацию с Россией и «перманентный кризис» в Европе. Глава комиссии планирует изменить и бюджетную систему ЕС, чтобы с помощью единого национального фонда иметь возможность давить на неугодные страны. По мнению Фази, переизбрание фон дер Ляйен приблизит ЕС к самой зловещей и беспокойной фазе его существования.

Ранее о «захвате власти» ЕК в Евросоюзе сообщила газета Politico. Фон дер Ляйен избавилась от неугодного еврокомиссара и обрела полный контроль над делами объединения, заключило издание.

Еврокомиссия Запад Евросоюз
19 октября 2024, 20:33
Тело лидера ХАМАС Синвара Израиль использует как «разменную монету»
РИА «Новости»
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Израиль может использовать тело убитого главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в качестве «разменной монеты» для освобождения израильских заложников. Об этом сообщили источники телеканала CNN.

«Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве „разменной монеты“ в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе», - сообщил телеканал.

По информации источников, останки Синвара хранятся в секретном месте. Телеканал предположил, что обмен на заложников - это единственный вариант, чтобы вернуть тело Синвара в Газу.

Ранее в ХАМАС подтвердили гибель Синвара. Его предшественника Исмаила Ханию убили в Тегеране в конце июля.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина Ливан
19 октября 2024, 18:31
Иран обвинили в попытке убрать Нетаньяху с помощью дрона
РИА «Новости»
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Иран пытался устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с помощью дрона. Об этом сообщил телеканал N12 со ссылкой на слова высокопоставленного израильского правительственного чиновника.

По его данным, беспилотник запустили к дому главы кабмина в Кейсарии.

Ранее Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант согласовали способ и время удара по Ирану. КСИР в свою очередь пригрозил болезненным ответом израильской стороне в случае атаки.

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил о наличии плана на случай полномасштабного конфликта с Израилем.

Израиль Беспилотники Иран Биньямин Нетаньяху Конфликт Ирана и Израиля
19 октября 2024, 08:39
Посольство на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Unsplash
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Посольство России в Гаване обратилось к соотечественникам и попросило их сохранять спокойствие на фоне отключения электроэнергии. Дипломаты опубликовали сообщение с призывом следовать указаниям кубинских властей.

В посольстве подтвердили, что в стране фиксируются проблемы с мобильной связью и интернетом. Они также рекомендовали по возможности экономно расходовать аккумуляторы гаджетов, так как из-за тотального блэкаута электричество сейчас подают только на объекты критической инфраструктуры.

Диппредставительство добавило, что энергетики делают все возможное для восстановления стабильного энергоснабжения, но точные сроки устранения неполадок кубинские власти пока не озвучили.

Ранее проблемы с электричеством возникли в западной части Абхазии и Сухуме. Местные жители на несколько часов остались без света из-за аварийного отключения ВЛ-220 Очамчыра. Подачу электричества возобновили благодаря перетоку электроэнергии из России.

Дипломатия Куба Электричество

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