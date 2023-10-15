Израиль уличил ХАМАС в препятствовании эвакуации жителей Газы
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант передал американским сенаторам изображения, доказывающие препятствование эвакуации мирных жителей из сектора Газа со стороны движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Министр Галант продемонстрировал сенаторам США снимки, свидетельствующие о препятствовании движением ХАМАС эвакуации гражданского населения из Газы», - указали в израильском Минобороны.
Ведомство подчеркнуло, что боевики специально удерживают людей в Газе, чтобы использовать их в качестве живого щита и увеличить человеческие жертвы.
Ранее в воскресенье израильская армия объявила об открытии гуманитарного коридора в Газе, по которому ЦАХАЛ не станет наносить удары до 13:00 по местному времени.
В пятницу, 13 октября, Израиль обратился с призывом к населению Газы перебраться на юг сектора, чтобы не попасть под огонь во время активных боевых действий. Тем не менее, в субботу появились кадры, на которых ЦАХАЛ наносит удары по мирной палестинской колонне.