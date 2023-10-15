Израиль уличил ХАМАС в препятствовании эвакуации жителей Газы

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«Министр Галант продемонстрировал сенаторам США снимки, свидетельствующие о препятствовании движением ХАМАС эвакуации гражданского населения из Газы», - указали в израильском Минобороны.

Ведомство подчеркнуло, что боевики специально удерживают людей в Газе, чтобы использовать их в качестве живого щита и увеличить человеческие жертвы.

Ранее в воскресенье израильская армия объявила об открытии гуманитарного коридора в Газе, по которому ЦАХАЛ не станет наносить удары до 13:00 по местному времени.

В пятницу, 13 октября, Израиль обратился с призывом к населению Газы перебраться на юг сектора, чтобы не попасть под огонь во время активных боевых действий. Тем не менее, в субботу появились кадры, на которых ЦАХАЛ наносит удары по мирной палестинской колонне.