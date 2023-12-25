Израиль углубит наземную операцию в секторе Газа

«Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, и в ближайшие дни мы будем углублять боевые действия», - сказал глава израильского правительства.

По его словам, битва на территории анклава будет долгой и пока не близится к окончанию.

Нетаньяху добавил, что только вернулся из сектора Газа, где встречался с дивизией резервистов. Все военнослужащие просили его не останавливаться и идти до конца, подчеркнул премьер-министр Израиля.

Власти Египта разработали трехэтапный план урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. На первой стадии авторы инициативы предложили Израилю и палестинскому движению ХАМАС ввести временный режим прекращения огня и обменять заложников-израильтян на заключенных-палестинцев.