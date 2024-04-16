По данным американских официальных лиц, израильское руководство планирует атаковать иранских военных и их союзников за пределами Ирана. В издании добавили, что Израиль продолжает обсуждать варианты ответа на ракетный обстрел своей территории. Неназванный военный чиновник также подтвердил, что США продолжат помогать ЦАХАЛ.

«Наши силы по-прежнему готовы обеспечивать дополнительную оборонительную поддержку и защиту сил США, действующих в регионе», - указал он.

Ранее газета Washington Post предположила, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил «послать сигнал» Ирану. Он рассматривает нанесение удара по цели на иранской территории или кибератаку, подчеркнули в издании.

Руководство Израиля собирается ответить Ирану на ракетный обстрел, но обдумывает варианты, которые не приведут к жертвам и не вызовут недовольство со стороны мирового сообщества, отметили в газете.