16 апреля 2024, 08:37

Израиль ударит по иранским военным за пределами страны — СМИ

Global Look Press
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ЦАХАЛ отреагирует на удары Ирана по территории Израиля, но ответ будет «ограниченным по масштабам». Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным американских официальных лиц, израильское руководство планирует атаковать иранских военных и их союзников за пределами Ирана. В издании добавили, что Израиль продолжает обсуждать варианты ответа на ракетный обстрел своей территории. Неназванный военный чиновник также подтвердил, что США продолжат помогать ЦАХАЛ.

«Наши силы по-прежнему готовы обеспечивать дополнительную оборонительную поддержку и защиту сил США, действующих в регионе», - указал он.

Ранее газета Washington Post предположила, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил «послать сигнал» Ирану. Он рассматривает нанесение удара по цели на иранской территории или кибератаку, подчеркнули в издании.

Руководство Израиля собирается ответить Ирану на ракетный обстрел, но обдумывает варианты, которые не приведут к жертвам и не вызовут недовольство со стороны мирового сообщества, отметили в газете.

США Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
16 апреля 2024, 08:01
Оружейницу фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином наказали за смерть оператора
Global Look Press
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Первый окружной суд Санта-Фе штата Нью-Мексико вынес приговор Ханне Гутьеррес-Рид, которая работала реквизитором по оружию на съемках фильма «Ржавчина». Ей назначили запрошенные прокурором 18 месяцев тюрьмы за непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс, сообщила газета The New York Times.

«Вы были оружейником, тем, кто проверял оружие на безопасность. Вы одна превратили безопасное оружие в смертоносное. Если бы не вы, мисс Хатчинс была бы жива, у мужа была бы жена, а у маленького мальчика была бы мать», - заявила судья Мэри Марлоу Соммер.

Ханну Гутьеррес-Рид признали виновной в непредумышленном убийстве на съемочной площадке в 2021 году. Суд присяжных принял во внимание обнародованное содержание ее телефонных переговоров - женщина назвала прокуроров идиотами, а судью обвинила во взяточничестве. Кроме того, она пыталась подговорить семью Галины Хатчинс выступить в суде против Алека Болдуина. Из-за отсутствия раскаяния реквизитора приговорили к максимально запрошенным 18 месяцам тюремного заключения.

В день стрельбы женщине поручили зарядить шесть холостых патронов в револьвер героя Алека Болдуина , но один из них оказался боевым. Галина Хатчинс умерла. Актера обвинили в непредумышленном убийстве, заседание суда пройдет в июле.

Суд Кино Приговоры Фильмы
16 апреля 2024, 07:53
Пропалестинские протестующие заблокировали дорогу к аэропорту Чикаго в час пик
Global Look Press
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Пропалестинские активисты, выступающие против обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, перекрыли магистраль к чикагскому аэропорту О’Хара. Об этом сообщил местный телеканал ABC7.

Аэропорт О’Хара - одна из самых загруженных воздушных гаваней США, кроме того, демонстранты заблокировали магистраль в час пик.

«Прямо в час пик в одном из самых загруженных аэропортов страны остановилось движение», - указал телеканал.

Активисты в знак протеста сидели на дороге и держались за руки, не давая автомобилям проехать. Десяткам жителей США пришлось выйти из машин и с багажом идти к аэропорту. По информации телеканала, некоторых протестующих задержала полиция.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не действовать на эмоциях и «мудро» ответить Ирану на ракетный обстрел и атаку беспилотников. Он отметил, что иранское руководство необходимо ввести в состояние стресса.

Пропалестинские активисты, выступающие против обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, перекрыли магистраль к чикагскому аэропорту О’Хара. Об этом сообщил местный телеканал ABC7.

США Конфликт Израиля и Палестины Палестина
16 апреля 2024, 07:39
Япония решила сохранить свою долю в проектах по разработке нефти и газа в России
РИА «Новости»
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Япония продолжит участвовать в проектах Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как считает их важными в сфере энергетической безопасности страны. Об этом японский МИД сообщил в докладе «Синяя книга по дипломатии».

В ведомстве подчеркнули, что страна будет постепенно отказываться от «зависимости от российской энергоносителей», в том числе от угля и нефти, и не откажется от политики санкций в отношении России. Япония также планирует продолжить работать со странами «большой семерки» и не возобновлять приостановленные после начала спецоперации госпроекты по сотрудничеству с российской стороной в экономической сфере.

«В этом контексте торговля между Японией и Россией в 2023 году сократилась на 44,3% по сравнению с предыдущим годом», - указали дипломаты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление японского дипломата Мицуко Сино о «ядерной угрозе». Она указала на замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и назвала высказывание постоянного представителя Японии в ООН дезинформацией.

Газ Япония Россия
16 апреля 2024, 07:35
Байден отказался публично отвечать на вопросы в рамках дела об импичменте
Global Look Press
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Президент США Джо Байден не придет на слушания по импичменту, инициированному республиканцами. Специальный советник Рихард Заубер заявил об этом председателю надзорного органа палаты представителей Джеймсу Комеру, сообщил телеканал CNN.

«Ваше расследование по импичменту завершено. Мы отклоняем ваше приглашение президента Байдена дать показания», - ответил он.

Рихард Заубер сказал, что Джо Байден не сделал ничего плохого. Советник президента обвинил Джеймса Комера в выдвижении ложных и необоснованных обвинений. В ответ конгрессмен заявил, что президент отказался публично ответить на прямые вопросы из приглашения.

Члены Республиканской партии потребовали провести расследование из-за бизнес-махинаций сына президента, Хантера Байдена. По информации телеканала, дело застопорилось, потому что конгрессмены не нашли доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена и не набрали необходимого для импичмента количества голосов.

Джо Байден и его жена Джилл отчитались о доходах в 2023 году. Они заработали на 40 тысяч долларов больше, чем год назад.

США Белый дом в США Конгресс США Джо Байден

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