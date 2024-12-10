Израиль ударил ракетами по военным кораблям Сирии

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Белоруссия получила от России несколько десятков ядерных боеголовок. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его процитировало БелТа.

Так белорусский лидер прокомментировал сообщения о том, что информация о ввезенном в страну ЯО якобы является уткой.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: „А, это шутка, никто ничего не ввез“. Ввезли», - рассказал Лукашенко.

Он добавил, что оппоненты прозевали ввоз ядерного оружия в республику. Также глава государства пообещал мгновенно ответить недоброжелателям на любое пересечение границ страны.

Ранее Лукашенко сообщил планах России бесплатно поставить республике ракеты для комплекса «Орешник» во второй половине 2025 года.

По его словам, пусковую установку белорусская сторона сделает сама. Он подчеркнул, что новые российские снаряды нельзя сбить или перехватить.