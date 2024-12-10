Израиль ударил ракетами по военным кораблям Сирии
Армия Израиля ударила по военно-морским объектам Сирии. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник The Wall Street Journal.
«Израильские ракетные корабли ночью уничтожили военные суда, принадлежащие правительственным силам, которые имели ракеты класса „море - море“», - написали авторы материала.
ЦАХАЛ атаковал сирийские объекты в районе порта Латакия и залива Минет-эль-Бейда. Цель ударов - не допустить попадания оружия в руки повстанцев.
Утром 10 декабря СМИ сообщили захвате израильскими военными населенного пункта Хинех, расположенного в 50 километрах от столицы САР. ЦАХАЛ дошел до юга провинции Дамаск.