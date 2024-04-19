Израиль ударил ракетами по Ирану

Прокуратура немецкого города Кельна начала расследовать дело против брата миллиардера, ранее владевшего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group Карла-Эриване Хауба. Кристиана Хауба подозревают в даче ложных показаний. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Прокуратурой Кельна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карла-Эривана Хауба, которое велось в Кельнском окружном суде в 2021 году», - сказано в публикации.

Ранее телеканал RTL и журнал Stern провели расследование об исчезновении миллиардера в 2018 году во время катания на лыжах в Альпах. Тогда мужчина пропал и его искали шесть дней, обследуя альпийские территории. В итоге предпринимателя посчитали мертвым.

Только в этом году журналисты выяснили, что Карл-Эриван Хауба мог инсценировать смерть и сбежать в Россию к любовнице Веронике Ермиловой. Перед происшествием он звонил женщине, диалог продлился больше часа. Также россиянка работала руководителем ивент-агентства в Петербурге, которое организовывало лыжные экскурсии для альпинистов.