19 апреля 2024, 05:00

Израиль ударил ракетами по Ирану

РИА «Новости»
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Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на американского чиновника.

Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.

«Причина этих звуков пока не известна и расследование продолжается до выяснения точных деталей инцидента», - заявили иранские журналисты.

До этого появилась информация, что ЦАХАЛ нанес ракетный удар по объекту в Иране.

Как ранее сообщил Корпус стражей Исламской революции, Иран ударит по ядерным объектам Израиля, если ЦАХАЛ снова начнет атаковать страну.

До этого США ввели санкционные ограничения против Ирана в ответ на удар по еврейскому государству. Как сообщили в госдепартаменте Америки, рестрикции коснулись 16 физических и двух юридических лиц. Помимо этого, санкции повлияли на поставщиков и покупателей одного из самых крупных производителей иранской стали.

Израиль Ракеты Взрывы Иран
19 апреля 2024, 05:39
В Германии начали расследовать исчезновение миллиардера, который может скрываться в России
Freepik
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Прокуратура немецкого города Кельна начала расследовать дело против брата миллиардера, ранее владевшего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group Карла-Эриване Хауба. Кристиана Хауба подозревают в даче ложных показаний. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Прокуратурой Кельна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карла-Эривана Хауба, которое велось в Кельнском окружном суде в 2021 году», - сказано в публикации.

Ранее телеканал RTL и журнал Stern провели расследование об исчезновении миллиардера в 2018 году во время катания на лыжах в Альпах. Тогда мужчина пропал и его искали шесть дней, обследуя альпийские территории. В итоге предпринимателя посчитали мертвым.

Только в этом году журналисты выяснили, что Карл-Эриван Хауба мог инсценировать смерть и сбежать в Россию к любовнице Веронике Ермиловой. Перед происшествием он звонил женщине, диалог продлился больше часа. Также россиянка работала руководителем ивент-агентства в Петербурге, которое организовывало лыжные экскурсии для альпинистов.

Германия Суд Россия
19 апреля 2024, 05:05
Арабская делегация вышла из зала СБ ООН при выступлении постпреда Израиля
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Члены арабской делегации покинули зал Совбеза ООН, когда там стал выступать израильский постоянный представитель Гилад Эрдан. Об этом сообщило РИА «Новости».

Десятки дипломатов встали со своих мест и направились к выходу, несмотря на то, что прошла только середина заседания. Люди вышли по обе стороны от «стола-подковы» в помещении. Так они выразили свое нежелание слушать Эрдана.

Ранее первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский рассказал, что США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором была рекомендация принять в организацию Палестину в качестве полноправного члена. По его словам, американские представители сбивчиво объяснили, что сначала нужно нормализовать отношения еврейского государства с арабскими соседями.

США Израиль ООН
19 апреля 2024, 04:14
Ким Чен Ын приехал на церемонию на лимузине Aurus, который ему подарил Путин
РИА «Новости»
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Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на торжественное мероприятие на лимузине Aurus, ключи от  которого ему вручил президент России Владимир Путин. Поездку политика показали на корейском центральном телевидении, сообщило издание Korea JoongAng Daily.

Церемония была посвящена завершению строительства 10 тысяч квартир в Пхеньяне. На мероприятие Ким Чен Ын приехал на российском авто Aurus Senat.

«На церемонию перерезания ленточки Ким Чен Ын вышел из лимузина Aurus Senat российского производства, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным», - так описали событие журналисты.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Машины Aurus
19 апреля 2024, 03:19
Самые масштабные в мире выборы начались в Индии
РИА «Новости»
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Самые большие в мире парламентские выборы начались в Индии 19 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование будет проходить 44 дня в семь этапов. В выборах примут участие 968 миллионов зарегистрированных избирателей. Действие полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента закончится 16 июня, поэтому новых чиновников следует набрать до этого дня. Членов сабхи - Народной палаты - изберут прямым всеобщим тайным голосованием в рамках мажоритарной системы.

Первый этап голосования будет длиться с 08:00 до 17:00 пятницы, 19 апреля. Во время него в 21 штате и союзной территории выберут 102 членов нового парламента.

Ранее парламентские выборы закончились в Хорватии. Не дождавшись подсчета 100% голосов премьер-министр Андрей Пленкович объявил о победе своей партии - Хорватского демократического содружества.

Также второй тур выборов президента прошел в Словакии. С небольшим преимуществом одержал победу Петер Пеллегрини, которого назвали новым союзником России в Европе.

Индия Выборы

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