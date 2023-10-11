Израиль ударил по военно-морским объектам ХАМАС
Израильские военные поразили военно-морские объекты ХАМАС. Их палестинское движение использовало для атак на побережье. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), написало РИА «Новости».
«В течение последних часов военно-морские цели ХАМАС, включая доки Хан-Юниса и Газа, используемые террористической организацией ХАМАС для проведения террористических атак на израильском побережье, были атакованы», - заявили представители ЦАХАЛ.
В результате ударов скончался водолаз, который предпринял попытку попасть в Израиль.
Беспрецедентные атаки по этой стране из сектора Газа произошли утром 7 октября. После боевики из ХАМАС проникли в приграничные районы.
Армия обороны Израиля спустя некоторое время объявила о начале операции «Железные мечи» против палестинского движения в секторе Газа. Число жертв эскалации израильско-палестинского конфликта уже превысило 1200 человек. Среди погибших - советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена.