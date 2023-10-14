Израиль ударил по позициям «Хезболлы» в Ливане

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объекту движения организации «Хезболла» на юге Ливана. Как сообщила израильская армия в своем Telegram-канале , это произошло после проникновения в страну неопознанного воздушного объекта.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по террористической цели „Хезболлах“ на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотника ЦАХАЛ», - указали в ЦАХАЛ.

Также израильская армия сообщила о перехвате воздушного объекта.

Вечером 13 октября ЦАХАЛ сообщил об атаке израильских беспилотников по объектам движения организации «Хезболла» в Ливане. Утром того же дня СМИ сообщали, что система противовоздушной обороны Израиля сработала на границе с Ливаном.

«Железный купол» отреагировал на неизвестную угрозу и направил в сторону города Эн-Накура две ракеты. Также армия Израиля выпустила самолеты-разведчики на юг Ливана.