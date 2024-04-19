Израиль ударил по объектам ПВО в Сирии
Израиль ударил по позициям противовоздушной обороны Сирии на юге страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны ближневосточного государства.
Армия обороны Израиля ударила в 02:55 по местному времени.
«Израильский противник совершил ракетную атаку со стороны оккупированных палестинских территорий на позиции ПВО на юге страны», - указали в ведомстве.
В результате удара зафиксировали материальный ущерб. Какой именно, в министерстве не уточнили.
Ночью 19 апреля израильская армия ударила ракетами по Ирану. По данным агентства Bloomberg , власти еврейского государства оповестили Белый дом о планируемой атаке. На ситуацию иронично отреагировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. После удара Израиля по Ирану он напомнил жителям Соединенных Штатов, куда идут их налоги.