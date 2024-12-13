13 декабря 2024, 08:32

Израиль ударил по лагерю беженцев в Газе. Жертвами стали более 30 человек

Global Look Press
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По меньшей мере 33 человека погибли при ударе ВВС Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Еще 84 числятся пропавшими без вести, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным Al Jazeera , за сутки жертвами атак ЦАХАЛ в Газе стали более 70 палестинцев.

Израиль Газ Ближний Восток Беженцы
13 декабря 2024, 09:14
Россия и новые власти Сирии начали переговоры о судьбе военных баз
Пресс-служба Минобороны
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Россия ведет переговоры с представителями нового правительства Сирии о сохранении своих военных баз на территории республики. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Данные о переговорах подтвердили источники журналистов в Евросоюзе, России и Ближнем Востоке. Сейчас в Сирии есть две российские военные базы - в Тартусе и Хмеймиме. Первая - единственная военно-морская в Средиземном море.

Собеседники агентства отметили, что у России есть «неформальное понимание» с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»* о том, что российские военные могут остаться на базах. При это ситуация может в любой момент измениться, потому что обстановка в Сирии нестабильная.

Ранее бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии Мухаммед Аллуш заявил, что новое правительство страны рассмотрит вопрос о будущем функционировании военных баз РФ в республике. Принятое решение будет соответствовать новому политическому курсу.

* - признана террористической и запрещена в России

Сирия Военные Россия Переговоры Правительство РФ Ближний Восток
13 декабря 2024, 09:02
Молдавской оппозиции не хватило голосов для отправки правительства в отставку
РИА «Новости»
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Оппозиционные депутаты в Молдавии выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, но им не хватило количества голосов. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу, его процитировало РИА «Новости».

«Проект вотума недоверия набрал 18 голосов», - сказал он напомнив, что необходимо получить 51 голос.

Присутствующий на заседании Речан обвинил оппозиционеров в «предательстве родины», потому что они якобы намерены дестабилизировать ситуацию в государстве.

Депутаты оппозиции в стране выдвинули вотум недоверия 6 декабря. По их словам, республика уже три года остается в глубоком энергетическом кризисе, власти не разработали стратегию по обеспечению энергетической безопасности и защите людей от последствий энергокризиса.

Ранее власти Молдавии ввели режим ЧП из-за угрозы гуманитарного кризиса. Во время этого положения правительственные учреждения обязаны выполнять все распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Отставки Молдавия Депутаты Премьеры Кризис Оппозиция
13 декабря 2024, 05:11
СМИ рассказали о неожиданном ответе главы КНР на личное приглашение Трампа
РИА «Новости»
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Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон в следующем месяце в качестве гостя на инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Эту информацию предоставили CBS News два источника, знакомых с планами китайского лидера.

Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга. Источники сообщили CBS News, что к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина, но не сам Си Цзиньпин. Издание утверждает, что приглашение Си Цзиньпину, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений Дональда Трампа.

Кроме того, приглашение направили председателю КНР в и без того напряженный период в отношениях США и Китая. Недавно американское разведывательное сообщество вновь раскрыло масштабный взлом восьми американских телекоммуникационных компаний, вновь заявив о причастности к нему «китайских злоумышленников». Впрочем, после победы Трампа на выборах, Китай выразил готовность работать с новой администрацией США. Это заявление сделал Си Цзиньпин в ноябре 2024 года.

США Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин
13 декабря 2024, 05:08
США провели первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Темный орел»
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты успешно провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как «Темный орел» (Dark Eagle). Об этом сообщили в Центре анализа стратегий и технологий.

Пуск ракеты осуществили с мыса Канаверал. Предположительно, это первое успешное проведенное Штатами испытание ракеты, способной преодолевать расстояние до трех тысяч километров при скорости свыше шести тысяч километров в час.

Эти ракеты предназначены для нанесения массированных ракетных ударов и прорыва укрепленных линий обороны. Dark Eagle, разработанная корпорацией Lockheed Martin, является частью стратегии США по разработке гиперзвукового вооружения после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2020 году. Документ запрещал странам-участникам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

В ноябре КНДР провела испытательный запуск новейшей межконтинентальной ракеты «Хвасон-19». Она пролетела около 1000 километров и приземлилась в Восточном море.

США Ракеты Оружие Технологии

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