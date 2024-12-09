Израиль ударил по крупнейшим сирийским авиабазам

По данным источников телеканала, удары Израиля уничтожили десятки истребителей и вертолетов. Уничтожена и инфраструктура военных баз.

Взрывы в Дамаске прогремели в районе Барзех. Здесь находится офис Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC). Западные страны считают, что в этом центре разрабатывалось химическое оружие.

Кроме того, израильские войска нанесли удар и по объекту ПВО вблизи сирийского порта Латакия на Средиземном море. Днем ранее Израиль нанес три авиаудара по сирийской столице, по комплексу безопасности и правительственному исследовательскому центру. Также израильские ВВС поразили не менее семи целей на юго-западе Сирии, включая авиабазу Халхала.

Ранее израильские сухопутные войска впервые с 1973 года открыто зашли на территорию Сирии, военные пересекли демилитаризованную приграничную зону. Позднее войскам Израиля приказали установить контроль и в буферном регионе на сирийской границе.