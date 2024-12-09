09 декабря 2024, 23:31

Израиль ударил по крупнейшим сирийским авиабазам

РИА «Новости»
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Израильские военно-воздушные силы нанесли серию авиаударов по крупнейшим авиабазам Сирии. Телеканал Al Arabiya сообщил, что взрывы также гремели в Дамаске.

По данным источников телеканала, удары Израиля уничтожили десятки истребителей и вертолетов. Уничтожена и инфраструктура военных баз.

Взрывы в Дамаске прогремели в районе Барзех. Здесь находится офис Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC). Западные страны считают, что в этом центре разрабатывалось химическое оружие.

Кроме того, израильские войска нанесли удар и по объекту ПВО вблизи сирийского порта Латакия на Средиземном море. Днем ранее Израиль нанес три авиаудара по сирийской столице, по комплексу безопасности и правительственному исследовательскому центру. Также израильские ВВС поразили не менее семи целей на юго-западе Сирии, включая авиабазу Халхала.

Ранее израильские сухопутные войска впервые с 1973 года открыто зашли на территорию Сирии, военные пересекли демилитаризованную приграничную зону. Позднее войскам Израиля приказали установить контроль и в буферном регионе на сирийской границе.

Израиль Сирия Военные ПВО Дамаск Захват власти в Сирии
10 декабря 2024, 00:04
Абхазия попросила российские власти возобновить социальные выплаты
РИА «Новости»
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Власти Абхазии направили России просьбу возобновить социальные выплаты в республике. Письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина подписал его абхазский коллега Валерий Бганба, сообщил ТАСС.

При этом ранее исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба называл ситуацию по выплатам зарплат в республике «сложной, но контролируемой». Однако отмечал, что работникам социальной сферы зарплаты отдадут в последнюю очередь - на первом этапе средства выделили сотрудникам силовых структур.

Также Делба говорил, что работники государственных учреждений пока зарплат тоже не получают, все средства республики уходят на оплату электричества из России. Все социальные выплаты Абхазии российская сторона прекратила с ноября 2024 года, исключение сделали только для пенсий.

Ограничения на подачу электричества в Абхазии ввели с 1 ноября. Уже с 9 декабря в республике определили новый график отключений, согласно которому электричество подают дважды в дневное время суток чуть более чем на два часа.

Правительство Абхазии планирует рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в сфере энергетики 10 декабря. С того же дня занятия в школах и детских садах республики приостановят на неделю.

Электричество Абхазия Россия Зарплаты Михаил Мишустин
09 декабря 2024, 23:46
Венгрия и Израиль выступили против захвата власти в Сирии экстремистами
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Об этом венгр сообщил на своей странице в соцсети Facebook*.

«Мы сошлись на том, что и Венгрии, и Израилю нужны мир, спокойствие и стабильность во всем ближневосточном регионе. Мы заинтересованы в том, чтобы ни одна экстремистская группировка не захватила власть в регионе или какой-либо из его стран», - написал министр.

Кроме того, он отметил, что необходимо уделить внимание соблюдению прав религиозных общин и меньшинств, а также обеспечению их безопасности.

«Мы, венгры, пристально следим за судьбами христианских общин, и всегда оказываем им гуманитарную помощь. Наряду с этим мы ждем от международного сообщества уважения прав религиозных меньшинств», - подчеркнул Сийярто.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад незадолго до госпереворота не согласился на сделку с США. Свержение Асада могло произойти, в том числе, по этой причине.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Венгрия Израиль Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад
09 декабря 2024, 22:21
Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся у Израиля навсегда
РИА «Новости»
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Стратегически важный регион Голанские высоты навсегда останется в составе Израиля. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его процитировал ТАСС.

Нетаньяху пояснил, что контроль и власть над Голанами обеспечивает израильской стороне безопасность. Поэтому регион «всегда будет частью Израиля».

Израильтяне захватили эту территорию у Сирии во время шестидневной войны 1967 года. В 1981 году регион внесли под израильскую юрисдикцию, такой шаг международного признания не получил.

Нетаньяху и ранее заявлял, что Голанские высоты являются составной частью древней истории Израиля. По словам политика, доказательство этого археологи нашли при раскопках десятков древних синагог.

Израильские войска впервые за 50 лет зашли на территорию Сирии 9 декабря. Военные вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах. Накануне в Сирии пал режим Башара Асада, политику предоставили убежище в России.

Израиль Сирия Биньямин Нетаньяху
09 декабря 2024, 20:05
Школы и детские сады закроют в Абхазии из-за дефицита электричества
Pxhere
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В Абхазии с 10 декабря из-за энергокризиса на неделю отменят занятия в школах и детских садах. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба на совещании в кабинете министров.

«Мы сегодня приняли решение пока на неделю с завтрашнего дня освободить школы, детские садики», - процитировал его Sputnik Абхазия.

По словам Бганбы, больницы будут работать в обычном режиме. Он заверил, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения больниц достаточным количеством топлива на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее подачу электричества в Абхазии ограничили до четырех часов 40 минут. Такое решение объяснили «сложной ситуацией в энергоснабжении республики».

Исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба сообщил, что государственные служащие временно останутся без заработной платы , так как все средства будут направлены на оплату электричества, поступающего из России.

Школы Электричество Абхазия Детские сады

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