03 августа 2024, 17:41

Израиль ударил по командному центру ХАМАС на севере Газы

Global Look Press
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Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командному центру ХАМАС на севере сектора Газа. Члены палестинской группировки использовали для помещения школьного комплекса для производства оружия и укрытия своего командования. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В организации подчеркнули, что координаты объекта предоставили разведывательные службы Израиля. В ходе своей работы в палестинском анклаве они установили, что участники ХАМАС использовали здание учебной организации для координации терактов на территории Израиля Также в помещениях хранилось и производилось оружие.

Перед вылетом истребителей военные предприняли шаги по предупреждению мирного населения о предстоящем ударе и призвали людей эвакуироваться. Здание поразили при помощи высокоточных боеприпасов.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины
03 августа 2024, 18:15
КСИР пообещал жестко наказать организаторов убийства Хании
Global Look Press
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США и Израиль получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Как сообщило иранское агентство IRNA, такое заявление выпустила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции.

США и Израиль получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Как сообщило иранское агентство IRNA , такое заявление выпустила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции.

Ответственность за ликвидацию политика организация возложила на военных Израиля и поддержавшее их правительство США. В КСИР уточнили, что здание, где находился Хания, поразили снарядом малой дальности с боеголовкой весом около семи килограммов.

«Ответом за это преступление станет суровое наказание, которое придет в соответствующее время, в соответствующем месте и надлежащего качества», - говорится в сообщении.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране во время инаугурации нового президента Ирана. Духовный лидер страны Али Хаменеи после этого призвал нанести ответный удар по Израилю , который пока не последовал.

По данным газеты The Wall Street Journal, попытки американских и европейских дипломатов уговорить власти Ирана не провоцировать крупный конфликт на Ближнем Востоке оказались безуспешными. Представители ближневосточной страны подчеркнули, что удар будет.

Власти Израиля перевели вооруженные силы в состояние повышенной готовности и призвали своих партнеров в регионе прийти на помощь в случае атаки Ирана. По словам источников журналистов, власти страны опасаются масштабной атаки по сравнению с налетом беспилотников в апреле.

США Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Исмаил Хания
03 августа 2024, 17:06
Иран предупредил Израиль о «скором суровом» ответном ударе
РИА «Новости»
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Иранские дипломаты пообещали «скорый суровый» ответный удар по Израилю, не уточнив, где и когда он произойдет. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден предложил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху развернуть силы ПВО для обороны.

Отношения между странами обострились после убийства в Тегеране лидера политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Корпус стражей Исламской революции Ирана обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал отомстить.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на гибель Хании. Над мечетью Джамхаран подняли символ мести - красный флаг.

Израиль Иран Ближний Восток
03 августа 2024, 16:38
В Иране рассказали подробности о гибели Хании
Global Look Press
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Лидера политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию убили снарядом малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Об этом сообщило иранское информагентство IRNA.

По их данным, Корпус стражей Исламской революции опубликовал заявление, в котором обвинил в произошедшем Израиль и США. Организация пообещала «суровое наказание» в ответ на гибель Хании.

Накануне президент США Джо Байден предложил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху американские вооружения для противовоздушной обороны.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю. Над знаменитой мечетью Джамхаран подняли красный флаг , символизирующий месть.

Израиль Иран Ближний Восток
03 августа 2024, 15:54
«Новая чума». Европа захлебнулась от распространения фентанила
Global Look Press
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Рост популярности наркотика фентанила станет новой чумой для Европы. Об этом написал в обращении к Еврокомиссии европарламентарий от Италии Паоло Инсельвини.

«Учитывая, что он продается по низкой цене и становится все более доступным на нашем континенте, фентанил, также известный как „наркотик-зомби“, может стать новой „черной чумой“ в Европе», - выразил он свои опасения.

Распространение подобных фентанилу веществ стало неконтролируемым бедствием в Соединенных Штатах. Подобная тенденция может привести к разрушению миллионов жизней и в Европе.

Американские власти забили тревогу: синтетический опиоид фентанил убивает все больше и больше граждан.

Нарколог Алексей Казанцев рассказал: главное в том, что фентанил гораздо опаснее героина и метадона , так как невозможно точно рассчитать его дозу.

Ситуация вышла на катастрофический уровень, но отменять закон о декриминализации наркотиков в стране не торопятся.

Вместо этого члены американского конгресса обвинили Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в стране. Якобы КНР напрямую субсидирует производство и экспорт синтетических наркотиков за счет налоговых льгот.

Ранее Белый дом запрашивал финансирование в размере 1,2 миллиарда долларов на укрепление контроля за оборотом запрещенных веществ. Но решить проблему не удалось.

США Наркотики Италия Еврокомиссия Европа

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