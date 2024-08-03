Израиль ударил по командному центру ХАМАС на севере Газы

США и Израиль получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Как сообщило иранское агентство IRNA, такое заявление выпустила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции.

США и Израиль получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Как сообщило иранское агентство IRNA , такое заявление выпустила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции.

Ответственность за ликвидацию политика организация возложила на военных Израиля и поддержавшее их правительство США. В КСИР уточнили, что здание, где находился Хания, поразили снарядом малой дальности с боеголовкой весом около семи килограммов.

«Ответом за это преступление станет суровое наказание, которое придет в соответствующее время, в соответствующем месте и надлежащего качества», - говорится в сообщении.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране во время инаугурации нового президента Ирана. Духовный лидер страны Али Хаменеи после этого призвал нанести ответный удар по Израилю , который пока не последовал.

По данным газеты The Wall Street Journal, попытки американских и европейских дипломатов уговорить власти Ирана не провоцировать крупный конфликт на Ближнем Востоке оказались безуспешными. Представители ближневосточной страны подчеркнули, что удар будет.

Власти Израиля перевели вооруженные силы в состояние повышенной готовности и призвали своих партнеров в регионе прийти на помощь в случае атаки Ирана. По словам источников журналистов, власти страны опасаются масштабной атаки по сравнению с налетом беспилотников в апреле.