Израиль ударил по командному центру ХАМАС на севере Газы
Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командному центру ХАМАС на севере сектора Газа. Члены палестинской группировки использовали для помещения школьного комплекса для производства оружия и укрытия своего командования. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
В организации подчеркнули, что координаты объекта предоставили разведывательные службы Израиля. В ходе своей работы в палестинском анклаве они установили, что участники ХАМАС использовали здание учебной организации для координации терактов на территории Израиля Также в помещениях хранилось и производилось оружие.
Перед вылетом истребителей военные предприняли шаги по предупреждению мирного населения о предстоящем ударе и призвали людей эвакуироваться. Здание поразили при помощи высокоточных боеприпасов.