Израиль создаст комиссию для расследования атаки ХАМАС

«Граждане Израиля, 7 октября - черный день в нашей истории. Мы до конца выясним все, что произошло на южной границе и в приграничных поселениях. Все будет проверено до самого конца, все должны будут дать ответы, и я тоже», - сказал он.

При этом Нетаньяху отметил, что все обстоятельства случившегося будут выяснять после окончания военной операции Израиля в секторе Газа.

Ранее газета Maariv сообщила, что большинство граждан Израиля призвали премьера страны взять ответственность за нападение движения ХАМАС. С такими же заявлениями выступили руководитель ЦАХАЛ и министр финансов страны.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился утром 7 октября. Боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ также объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи».