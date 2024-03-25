Израиль согласился на предложение США по обмену заключенных на заложников

Предложение выдвинул директор ЦРУ Билл Бернс, уточнил источник канала. Американская инициатива подразумевает освобождение порядка 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 заложников со стороны ХАМАС.

При этом собеседник CNN обратил внимание, что договоренности по другим вопросам, в том числе по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и дислоцировании военных ЦАХАЛ в анклаве.

По последним данным сектора Газа, число погибших от ударов Израиля по территории анклава превысило 32 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали. В ХАМАС утверждали, что в секторе Газа находятся около 200-250 заложников.

После завершения перемирия Израиль заявил, что в заложниках остались 126 израильтян и 11 иностранцев, а 110 похищенных были освобождены.