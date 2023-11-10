10 ноября 2023, 19:15

Израиль собрался установить полный контроль над безопасностью в секторе Газа

РИА «Новости»
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После ликвидации ХАМАС Израиль возьмет под полный контроль сферу безопасности в секторе Газа и проведет его демилитаризацию. С таким заявлением выступил премьер страны Биньямин Нетаньяху, сообщила газета Haaretz.

Нетаньяху подчеркнул, что такие шаги необходимы для гарантии того, что из сектора Газа больше не будет никаких угроз для израильских граждан.

Несколькими днями ранее старший советник премьера Марк Регев объявлял, что силы безопасности Израиля останутся в палестинском анклаве после завершения операции.

По его словам, после окончания конфликта важной задачей для Израиля станет избежание возрождения «террористического элемента». В противном случае, ситуация может откатиться к исходной точке. При этом он обратил внимание, что ни о какой оккупации сектора Газа речи не идет.

«Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут самостоятельно управлять территорией», - пояснил Регев.

Конфликт Израиля и Палестины
10 ноября 2023, 19:18
КПП «Рафах», через который должны эвакуировать россиян, заблокировали
РИА «Новости»
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Эвакуация россиян с территории сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» может занять максимум три дня. Однако в пятницу, 10 ноября, работу КПП заблокировали. Несмотря на это, проблему решат, сообщили в МИД России.

Россия МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
10 ноября 2023, 19:17
«Известия», РЕН-ТВ и «Парламентская газета» подпали под канадские санкции
РИА «Новости»
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Власти Канады ввели санкции против девяти физлиц и шести юридических лиц из России. В частности, под ограничения подпали газета «Известия», телеканал РЕН ТВ и «Парламентская газета». Информация об этом появилась на сайте канадского министерства иностранных дел.

Канада Журналистика Санкции Россия
10 ноября 2023, 17:39
НАТО усилит свои военные возможности после выхода России из ДОВСЕ
Википедия
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Все основные механизмы контроля над вооружениями прекратили свое действие после того, как Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, призвав усилить возможности НАТО. Его процитировал ТАСС.

«Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», - указал Столтенберг.

Генсек альянса также заявил, что на России лежит ответственность за прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что международный документ навсегда исчез для страны. При этом государство не жалеет о своем решении.

После этого все страны НАТО сообщили о намерении приостановить действие договора. Кроме того, на сайте альянса появилось заявление, в котором военный блок осудили поступок российского руководства.

Россия Оружие НАТО
10 ноября 2023, 17:32
Они опасны. Мощь российских истребителей восхитила США
РИА «Новости»
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Российские истребители МиГ-31 способны отразить угрозу любого уровня в боях на Баренцовым морем. На это указали в материале издания Military Watch Magazine.

«В акватории Баренцева моря растет роль истребителей МиГ-31 Северного флота. Это происходит на фоне модернизации возможностей НАТО в этом регионе, в частности, перехода воздушных сил Норвегии на истребители F-35 с F-16», - отметили авторы статьи.

Они уточнили, что МиГ-31 является самым эффективным российским истребителем, уже неоднократно демонстрировавшим свой потенциал в зоне проведения специальной операции.

«Он способен применять разнообразные виды вооружений, находясь практически в ближнем космосе. У его ракет Р-37М системы „воздух - воздух“ скорость полета составляет порядка шести Max и дальность до 400 километров. Эти самолеты опасны на всех высотах для всех целей», - добавили журналисты.

В конце октября российский МиГ-31 помешал нарушить границу страны патрульному самолету Норвегии.

Самолеты Россия Армия

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