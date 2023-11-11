Израиль снял с себя ответственность за судьбу населения сектора Газа

По его мнению, лидерам государств следует в этом вопросе осуждать именно палестинских радикалов. В своем заявлении Нетаньяху объединил название ХАМАС с террористической группировкой ИГ*.

«За причинение вреда мирному населению в секторе Газа ответственность несет ХАМАС - ИГ*, а не Израиль. Мы вступили в эту войну после того, как террористы напали на нас, убили сотни человек и захватили в плен более двухсот израильтян», - заявил премьер-министр.

Два дня назад арабские СМИ сообщили, что с 7 октября в секторе Газа погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль после уничтожения ХАМАС возьмет ситуацию в секторе Газа под свой контроль.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.