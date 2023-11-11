11 ноября 2023, 10:21

Израиль снял с себя ответственность за судьбу населения сектора Газа

Читайте нас в: Google Новости

Ответственность за судьбу гражданского населения сектора Газа лежит на движении ХАМАС, а не на Израиле. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова политика привела пресс-служба его канцелярии.

По его мнению, лидерам государств следует в этом вопросе осуждать именно палестинских радикалов. В своем заявлении Нетаньяху объединил название ХАМАС с террористической группировкой ИГ*.

«За причинение вреда мирному населению в секторе Газа ответственность несет ХАМАС - ИГ*, а не Израиль. Мы вступили в эту войну после того, как террористы напали на нас, убили сотни человек и захватили в плен более двухсот израильтян», - заявил премьер-министр.

Два дня назад арабские СМИ сообщили, что с 7 октября в секторе Газа погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль после уничтожения ХАМАС возьмет ситуацию в секторе Газа под свой контроль.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
11 ноября 2023, 10:25
ФБР конфисковало телефон и iPad мэра Нью-Йорка Адамса
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
ФБР конфисковало принадлежавшие мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу мобильные телефоны и iPad. Меры приняли в рамках коррупционного расследования. Об этом сообщила газета The Nеw York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сначала полиция завела дело против консультанта Адамса Брионны Саггс по подозрению в сговоре с турецкими властями во время предвыборной кампании 2021 года. В ее доме уже провели обыски. Позже ФБР конфисковало технику самого мэра.

«Агенты ФБР подошли к мэру на улице, сели в его автомобиль и <…> изъяли технику», - указали авторы материала.

Арест наложили на два мобильных телефона и iPad. Представители мэрии не дали никаких комментариев на этот счет. Сам Адамс заявил, что ему нечего скрывать. Он также подчеркнул, что рассчитывает на соблюдение законов со стороны своих сотрудников.

Адвокат мэра Бойд Джонсон указал, что глава Нью-Йорка «немедленно выполнил просьбу ФБР» и предоставил правоохранителям электронные устройства.

Ранее ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний служащий разведки ВВС Нацгвардии США штата Массачусетс Джек Тейшейра.

США ФБР Нью-Йорк
11 ноября 2023, 10:15
Достаточных оснований для импичмента Байдена не увидели в США
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
Читайте нас в: Google Новости
Достаточной доказательной базы для запуска импичмента президента США Джо Байдена на сегодняшний день нет. С таким заявлением выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщила газета The Washington Post.

По данным WP, на этой неделе спикер-республиканец провел встречу с однопартийцами центристских взглядов.

«Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента», - указал политик.

Авторы материалы выразили уверенность, что Джонсон не считает «политическим императивом» добиваться отстранения президента страны от власти на фоне его низких предвыборных рейтингов.

Расследование на предмет возможного импичмента Байдена инициировал 11 сентября предыдущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Его отстранили от должности в начале октября.

По мнению Маккарти, лидер США получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера. Сам Байден связал расследование для подготовки его импичмента с намерением республиканцев заблокировать работу правительства.

США Джо Байден
11 ноября 2023, 10:01
Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что власти Польши не откажутся принять протянутую ей дружескую руку сотрудничества. Слова белорусского лидера привела его пресс-служба.

Лукашенко поздравил польский народ с национальным праздником независимости, который в республике отмечают 11 ноября.

«Белорусы уважают выбор Польши, который показал желание остановить поиск внешних угроз и внутренних противоречий. Надеюсь, что в Варшаве прислушаются к желанию граждан жить в согласии и мире с представителями всех вероисповеданий и наций, а также рассмотрят протянутую дружескую руку сотрудничества Белоруссии», - сказал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что для Польши наилучшей гарантией безопасности является прекращение необоснованной гонки вооружений и милитаризации, а также дружественное соседство.

«Шаг за шагом мы вместе можем внести вклад в преодоление конфронтации. Белоруссия к этому готова», - добавил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о желании Польши «оторвать себе кусок пожирнее» от Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Польша
11 ноября 2023, 09:42
Более 30 грузовиков с гумпомощью въехали в Газу через КПП «Рафах»
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
Минимум 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в пятницу, 10 ноября, на территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в соцсети X.

«Грузовики с гуманитарной помощью доставили сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт „Рафах“», - указали в публикации.

Представители COGAT уточнили, что 22 грузовика доставили в палестинский анклав 395 тонн продуктов питания, три - 30 тонн медицинского оборудования, два - 57 тонн воды, еще три - 58 тонн смешанных грузов. Данную помощь предоставили ООН и Египетское общество Красного Полумесяца.

Доставлять гумпомощь в Газу начали 21 октября. С того момента на палестинскую территорию прибыли порядка 820 грузовиков.

В среду, 8 ноября, на территорию сектора Газа через КПП «Рафах» въехали 96 грузовиков с гуманитарной помощью.

До этого Минздрав Палестины сообщал, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке количество жертв среди мирного населения Газы превысило 10 тысяч человек. Из них не менее четырех тысяч - дети.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

Новости по теме