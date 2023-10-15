Израиль снова вывел из строя сирийский аэропорт Алеппо
Израильская армия нанесла ракетные удары по международному аэропорту Алеппо на севере Сирии. Воздушная гавань выведена из строя, сообщил телеканал Sky News Arabia.
По данным телеканала, в результате ударов повреждена взлетно-посадочная полоса. Информация о пострадавших не поступала. Представители ЦАХАЛ не прокомментировали удары.
В прошлый раз Израиль нанес удар по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в четверг, 12 октября. Тогда в результате атаки также пострадали взлетно-посадочные полосы. Аэропорт Алеппо возобновил работу в субботу, 14 октября, и в этот же день был снова выведен из строя ударами израильской авиации.
Сирия пожаловалась на израильские удары в ООН. По мнению сирийского МИД, при помощи необоснованной агрессии Израиль пытается добиться дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке и втянуть в конфликт другие страны.