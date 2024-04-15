Израиль скоро примет решение об ответе на ракетную атаку Ирана

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По информации издания, Израиль может огласить свое решение уже 15 апреля.

«Израильское правительство „примет решение о дальнейших шагах“ в понедельник или в ближайшие дни», - указал телеканал.

По данным представителя ЦАХАЛ Питера Лернера, военные уже предложили руководству страны варианты ответа на атаки. В издании отметили, что некоторые из способов не предусматривают ударов по территории Ирана.

Ранее иранская армия выпустила по Израилю около 150 ракет , а также более 100 беспилотников. ЦАХАЛ совместно с иностранными военными смог отбить атаку - большинство из снарядов и БПЛА не достигли территории Израиля.

Американский лидер Джо Байден указал, что США направили в страну дополнительные силы. Он подчеркнул, что Белый дом окажет поддержку ЦАХАЛ.