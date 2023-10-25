Израиль с помощью беспилотника ударил по палестинским бойцам на Западном берегу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по палестинским бойцам на Западном берегу реки Иордан в Дженине при помощи дрона. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Израильская армия вместе с пограничной полицией страны провели антитеррористические мероприятия в районе Дженина. Правоохранители задержали двух подозреваемых «в причастности к террористической деятельности».
Во время операции палестинские бойцы обстреляли представителей ЦАХАЛ и пограничников.
«В ответ беспилотник Армии обороны Израиля нанес удар по террористам», - утончили в ведомстве.
Утром 25 октября, ЦАХАЛ сообщил об ударах по Сирии. Израильские истребители атаковали сирийскую военную инфраструктуру и минометные установки армии соседнего государства.
Американское издание Vice News сообщало, что ЦАХАЛ сражался на «полтора фронта, достигнув своих предельных возможностей». По данным авторов материала, Западный берег Иордана снова может оказаться полем битвы.