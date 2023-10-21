Израиль с начала обострения конфликта задержал 450 активистов ХАМАС

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По данным армии Израиля, за время с начала обострения палестино-израильского конфликта силовики задержали 670 разыскиваемых лиц, из которых более 450 оказались боевиками ХАМАС.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦАХАЛ в скором времени проведет наземную военную операцию в секторе Газа. Израиль пойдет на этот шаг, несмотря на взятых в плен боевиками ХАМАС заложников.

До этого США просили израильское руководство повременить с военной операцией, чтобы освободить как можно больше пленных в палестинском анклаве. Именно эта тема стала главной для переговоров американского президента Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По информации ЦАХАЛ, в секторе Газа сейчас находятся более 200 заложников. Представитель израильской армии добавил, что в ближайшее время эта цифра может измениться.