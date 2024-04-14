Израиль решил скоординировать с США ответный удар по Ирану

«Ответ Израиля будет скоординирован с союзниками», - заявил собеседник издания.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран проявил себя как террористическое государство, атаковав в ночь на 14 апреля территорию Израиля. Однако, подчеркнул он, ЦАХАЛ вместе с союзниками во главе с США успешно отразили атаку , сбив иранские ракеты и беспилотники.

Иран нанес массированный удар по Израилю в рамках операции «Правдивое обещание». В Генштабе страны заявили, что достигли своих целей. Военное руководство Ирана предупредило Израиль, что следующая операция может быть масштабнее.

Власти Израиля решат вместе с союзниками, какие меры предпринять в качестве ответных на удар Ирана. Об этом написала газета New York Times , ссылаясь на неназванного израильского чиновника.