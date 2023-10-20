Израиль решил провести наземную операции в секторе Газа

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«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили», - сказал он.

По словам посла, без наземной операции достичь целей не получится. Однако сроки начала наступления Бен Цви не обозначил.

При этом ранее зарубежные СМИ писали, что изначально Израиль собирался провести операцию с нанесением «скоординированных ударов с воздуха, моря и суши». Но после беспрецедентных визитов высокопоставленных чиновников США, включая президента Джо Байдена, все изменилось.

США повлияли на планы Израиля по наземному наступлению в Газе.

Если бы Америка способствовала созданию палестинского государства, за что выступала Россия, разрастания кризиса удалось бы избежать, говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обострение палестино-израильского конфликта - одна из авантюр США.

РФ призвала Палестину и Израиль к прямым переговорам для решения всех вопросов. Глава МИД РФ назвал новый виток в палестино-израильском противостоянии беспрецедентно острым.