Израиль разрешил Газе использовать топливо из Египта только для перевозок гумпомощи

По его словам, из Египта поступила только половина автоцистерны - 23,027 тонны топлива. Согласно оценке Уайта, это менее 10% от того объема, который нужен для выполнения ежедневных потребностей анклава.

«Использование было ограничено израильскими властями только перевозками помощи из „Рафаха“. Нет топлива для воды и больниц», - заявил он.

Накануне министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла информировала журналистов о том, что без топлива все больницы в секторе Газа прекратят работу в течение двух дней. Из-за отсутствия топлива и обстрелов уже закрылись 25 медицинских учреждений, пока работают 10.