Израиль рассекретил укрытие боевиков ХАМАС под домами жителей сектора Газа
Боевики палестинского движения ХАМАС укрылись под домами мирных жителей сектора Газа. Там они оборудовали специальные тоннели, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
«Террористы ХАМАС укрываются в секторе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут невинные люди», - указали в сообщении.
Израильское ведомство заявило, что палестинские военные используют своих соотечественников в качестве живого щита.
ЦАХАЛ обратился к жителям города с просьбой эвакуироваться из собственных домов на юг, чтобы не подвергать жизнь опасности. Они смогут вернуться обратно только после нового уведомления Армии обороны Израиля.
«В последующие дни ЦАХАЛ <…> приложит значительные усилия, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению», - заверили в пресс-службе.
Ранее представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда заявил, что палестинское движение готовило атаку на Израиль с 2022 года. Боевики тщательно скрывали свои действия, поэтому руководство соседней страны не смогло узнать о планируемом вторжении.