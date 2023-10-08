Израиль распорядился эвакуировать население у границ с Ливаном из-за обстрелов «Хезболлы»
Министерство обороны Израиля распорядилось подготовить эвакуацию жителей населенных пунктов у границы с Ливаном. Об этом сообщило государственное радио Kan Bet со ссылкой на представителя оборонного ведомства.
Такое решение минобороны приняло из-за ударов «Хезболлы» со стороны Ливана. Движение заявило, что примкнуло к палестинскому ХАМАС.
Ранее военные из сектора Газа направили в сторону Израиля около пяти тысяч ракет, совершив беспрецедентную атаку. ХАМАС объявил о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против соседней страны.
Израиль в ответ поразил ракетами цели в палестинском анклаве и заявил, что государство начало войну с ХАМАС. Обострение конфликта между Палестиной и Израилем усугубилось из-за того, что ливанская «Хезболла» поддержала палестинскую сторону и начала вести бои в нескольких израильских городах. Журналист Гидеон Леви отметил, что из-за присоединения ливанского движения страна столкнется с множеством проблем - ЦАХАЛ придется сражаться на двух фронтах одновременно.