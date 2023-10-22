Израиль проверил гуманитарный груз для Газы на предмет оружия

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«Весь груз был проверен перед въездом в сектор Газа. У Израиля есть возможность гарантировать, что ничего, кроме вышеупомянутого, не было ввезено», - процитировал его портал Ynet.

Отмечается, что среди гуманитарного груза были только вода, продукты и медикаменты.

Накануне через КПП прошли 20 грузовиков с гумпомощью. Ее доставили на юг сектора Газа. А к утру 22 октября у «Рафаха» собралась целая очередь из готовых к отправке грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. По данным СМИ, контрольно-пропускной пункт должны открыть для поставки следующей партии помощи 23 октября. Договоренности об эвакуации раненых через КПП «Рафах» пока нет.