Израиль провел рейды в лагерях беженцев на Западном берегу Иордана

Журналисты уточнили, что Израиль направил значительные силы на штурм города Тулькарм. Самолеты ВВС Израиля продолжают бомбардировки сектора Газа. Минувшей ночью они наносили удары в Рафахе, Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе.

По данным телеканала, по меньшей мере 30 320 человек убиты и 71 533 ранены в результате нападений Израиля на Газу с начала конфликта. С израильской стороны погибли 1139 человек.

В секторе Газа не хватает воды и еды, доступ гуманитарных организаций для жителей анклава ограничен. Ранее голодные палестинцы затоптали насмерть несколько человек в очереди за гуманитарной помощью.