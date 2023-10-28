Израиль пропустит в Газу грузовики с гумпомощью

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«Мы разрешим грузовикам с медициной, провиантом, топливом и едой проехать в Газу в субботу. Сейчас мы проверяем 10 машин с гуманитарной помощью», - сказал он.

Хагари отметил, что жителям северной части Газы необходимо в ближайшие сроки переместиться на юг анклава.

«В этой части сектора есть все необходимое. Все люди на юге Газы получат воду, еду и лекарства», - добавил представитель Армии обороны Израиля.

Утром в субботу израильские военные объявили о нанесении авиаударов по 150 подземным военным объектам на территории Газы.

Ряд СМИ также сообщал о прибытии израильских подразделений в Газу, однако позднее движение ХАМАС заявило о провале наземной операции Израиля.