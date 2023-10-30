Израиль продолжил расширять наземные операции в Газе
ЦАХАЛ продолжает расширять наземные операции в секторе Газа. Израильские военные ликвидировали десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и пытались атаковать войска, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
«Самолет, управляемый бойцами на местах, атаковал сборную структуру организации ХАМАС, в которой находилось более 20 террористов», - передали в пресс-службе.
Кроме того, за минувшие сутки Израиль атаковал около 600 объектов палестинской группировки ХАМАС, включая склады оружия, укрытия и скопления боевиков, а также позиции ПВО.
Накануне, 25 октября, израильские военные обстреляли больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа. Израиль заранее уведомил руководство медучреждения о нанесении удара. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.
Ранее Россия и Китай в Совете Безопасности ООН наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту. Документ не давал никакого решения для выхода из обострения на Ближнем Востоке.