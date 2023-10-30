Израиль продолжил расширять наземные операции в Газе

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«Самолет, управляемый бойцами на местах, атаковал сборную структуру организации ХАМАС, в которой находилось более 20 террористов», - передали в пресс-службе.

Кроме того, за минувшие сутки Израиль атаковал около 600 объектов палестинской группировки ХАМАС, включая склады оружия, укрытия и скопления боевиков, а также позиции ПВО.

Накануне, 25 октября, израильские военные обстреляли больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа. Израиль заранее уведомил руководство медучреждения о нанесении удара. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Ранее Россия и Китай в Совете Безопасности ООН наложили вето на резолюцию США по палестино-израильскому конфликту. Документ не давал никакого решения для выхода из обострения на Ближнем Востоке.