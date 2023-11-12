Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»
Финляндия получит израильскую систему противоракетной обороны «Праща Давида», предназначенную для перехвата снарядов малой и средней дальности. Контракт о продаже подписали представители Минобороны ближневосточной страны и финские дипломаты. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
Стоимость сделки составила 317 миллионов евро. Генеральный директор Минобороны Израиля Эяль Замир назвал соглашение «историческим». Церемония подписания контракта прошла в штаб-квартире оборонного ведомства.
Систему противоракетной обороны «Праща Давида» разработала компания Rafael Advanced Defense Systems. Установки способны перехватывать ракеты на дальности от 40 до 300 километров.
«Праща Давида» вошла в многоуровневую систему противоракетной обороны Израиля в 2017 году. Кроме нее военные используют «Железный купол» для перехвата снарядов малой дальности и «Стрела», способной сбивать баллистические ракеты на большом расстоянии.
О предстоящей сделке Минобороны Израиля сообщили еще в начале августа. Тогда в ведомстве уточнили, что Финляндия получит разрешение на модернизацию системы противоракетной обороны «Праща Давида» для последующей интеграции в свою систему управления войск.