Израиль призвали готовиться к войне с Турцией
Израиль должен быть готов к войне с Турцией на фоне якобы стремления властей республики к восстановлению Османской империи. Об этом написало издание The Jerusalem Post.
«Оценка комитета прозвучала на фоне все более агрессивной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают противоречащей интересам Израиля», - сообщило издание.
Риск объединения сирийских фракций создаст угрозу для Израиля в сфере безопасности, отметили в документе. Угрозу со стороны Сирии назвали более серьезной, чем иранская.
Йеменские хуситы заявили об успешной атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море и на военные объекты Израиля в Яффе и Ашкелоне. Корабль атаковали двумя крылатыми ракетами и четырьмя БПЛА, пока он готовился нанести масштабный авианалет на Йемен.