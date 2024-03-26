Израиль призвал все цивилизованные страны осудить теракт в Красногорске

«Выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв трагического теракта в Москве. <…> Все цивилизованные страны должны последовательно осуждать террористические акты, независимо от того, кто их совершил», - заявил офис премьера от его имени.

В Израиле назвали нападение на мирных жителей в религиозных и политических целях отвратительным преступлением. Биньямин Нетаньяху призвал бороться с терроризмом.

Выступление уехавшего из России юмориста Максима Галкина* в Израиле вызвало скандал. На концерте в городе Реховот он проигнорировал тему теракта в Crocus City Hall.

* Признан иностранным агентом на территории России.