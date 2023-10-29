Израиль призвал Россию защитить евреев

«Израиль ожидает, что российские правоохранители защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства», - указали в сообщении.

Толпа людей ворвалась в здание аэропорта Махачкалы после сообщения о приземлении лайнера из Тель-Авива. У некоторых протестующих с собой были флаги Палестины. Участники действия хотели найти прибывших в Дагестан израильтян.

Прилетевшие пассажиры заявили «360», что сотрудники экипажей просили их не покидать салон из-за угрозы штурма. На территории аэропорту работала полиция и спецназ. Сейчас аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникших туда людей.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной беспорядков фейковые сообщения , которые распространили враги России.